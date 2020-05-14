Парламентские выборы, прошедшие в Узбекистане в 2019 году, не продемонстрировали подлинной конкуренции и полного соблюдения процедур, говорится в окончательном отчете Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, опубликованном 13 мая.

Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши прошли 22 декабря. За процессом следили почти 140 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных, в том числе от СНГ, ШОС и ОБСЕ. БДИПЧ ОБСЕ впервые прислала на парламентские выборы в Узбекистан полномасштабную миссию из почти 300 человек. Своих наблюдателей впервые направила и Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ.

«Парламентские выборы 2019 года в Узбекистане прошли в соответствии с усовершенствованным законодательством и с большим уважением к независимым голосам, но еще не продемонстрировали подлинную конкуренцию и полное соблюдение процедур дня выборов», — говорится в документе.

В итоговом отчете также сказано, что парламентские выборы в Узбекистане показали «необходимость продолжения проводимых реформ и расширения возможностей для массовых гражданских инициатив».

Документ предлагает 32 рекомендации по улучшению проведения выборов в Узбекистане. В их числе: устранение несоразмерных или дискриминационных правовых положений, препятствующих формированию и функционированию политических партий, обеспечение толкования и реализации законодательства о свободе объединения, которое способствовало бы развитию плюрализма, а также приведение законодательства о свободе политических и гражданских объединений, собраний и самовыражения в соответствие с демократическими принципами.

БДИПЧ также рекомендует провести пересмотр законов о СМИ для обеспечения полной защиты свободы слова и равного доступа к информации для журналистов, предоставить гражданским объединениям и неправительственным организациям права самостоятельно изучать избирательный процесс, повысить прозрачность за счет своевременной публикации предварительных и окончательных результатов выборов для каждого избирательного округа и избирательного участка.

Кроме того, БДИПЧ представил такие рекомендации, как активизация усилий по искоренению повторяющихся и серьезных проблем множественного голосования и голосования по доверенности, обеспечение честности и приверженности процедурам подсчета голосов, а также привлечение к судебной ответственности тех, кто сознательно фальсифицирует результаты выборов.