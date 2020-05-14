Этот год весьма необычен для ИКТ-индустрии в Узбекистане, ведь президент республики объявил его «Годом развития науки, образования и цифровой экономики». Задачи, поставленные на этот год совпадают с целями, которые компания Huawei уже на протяжении двух десятилетий реализует в Узбекистане. Компания всегда считала, что информационная инфраструктура является основой и предпосылкой для сокращения цифрового разрыва, повышения уровня жизни людей и экономического роста страны. И, учитывая сегодняшний уровень развития ИКТ в Узбекистане и инновационные решения и продукты, предлагаемые на глобальном рынке, государство способно в значительной степени улучшить условия жизни и труда населения.

После многих лет упорной работы фокус правительства и граждан страны на укрепление сферы ИКТ и повышение уровня образования является верным. Huawei надеется, что, следуя поставленным целям, увеличится строительство объектов коммуникационной инфраструктуры и покрытие оптоволоконной сети, улучшится качество покрытия беспроводной сети и это приведет к безграничному доступу к образованию и обеспечению экономического роста страны, повысив благосостояние общества и качества жизни людей.

Будучи мировым поставщиком инфо-коммуникационных решений, следуя целям, поставленным президентом и правительством, Huawei продолжит наращивать инвестиции в сфере ИКТ и вносить свой вклад в развитие информатизации Узбекистана.

Компания Huawei работает в Узбекистане на благо страны и всегда задается вопросом, как лучше поддержать быстрое и устойчивое развитие узбекского общества. Что понадобится обществу в будущем? Как глобальный опыт компании может помочь узбекскому народу? И Huawei хотелось бы заглянуть в более далекое будущее, отвечая на эти вопросы. Компания была вдохновлена результатами озеленения китайской пустыни Маовусу. Пустыня площадью 51,4 тысячи кв. км была уменьшена до менее 4 тысяч кв. км после 70 лет непрерывного ухода. И говорят, что неозеленная область была оставлена главным образом в память об опыте управления пустынями.

Узбекистан является страной, не имеющей выхода к морю, с сухим климатом, а водные ресурсы всегда были ключевой проблемой, от которой страдает экономика всей республики, и от которой зависит уровень жизни многих людей. Знаменитое Аральское море в больших масштабах высохло, а местное население подвержено последствиям и влияниям образовавшейся пустыни, как в плане состояния здоровья и доступа к питьевой воде, так и в социально-экономическом развитии. Потребность в водных ресурсах будет только увеличиваться по мере роста национальной экономики страны, как и потребность в благоприятной и здоровой экологии.

Являясь международной компанией, созданной в Китае, Huawei развивается и осуществляет свою деятельность в Узбекистане уже 20 лет. Заглядывая в следующие два десятилетия, Huawei Uzbekistan надеется сделать свой вклад в развитие сферы управления водными ресурсами в Узбекистане и создание условий для устойчивого развития сообществ в засушливых регионах под инициативой Green Uzbekistan. Компания с радостью поддержала инициативу UNDP Uzbekistan по озеленению дна Аральского моря Green Aral Sea и одной из первых присоединилась к организаторам в качестве спонсора. Открыв специальный фонд поддержки проекта, UNDP Uzbekistan планирует высадить саксаул на территории бывшего моря, тем самым вернуть биоразнообразие в регион и улучшить жизнь населения.





Сделав вклад в поддержку природы сегодня и запустив инициативу Green Uzbekistan, компания обеспечит устойчивое развитие страны, к которой Huawei относится с трепетом и любовью, на десятилетия вперед. Huawei Uzbekistan призывает всех стать частью проекта и оказать свою поддержку региону.

Глобальная кампания Tech4All

У компании Huawei есть несколько совместных проектов с некоммерческими организациями, деятельность которых направлена на сохранение природы и защиты экологии. Одним из них является сотрудничество с Rainforest Connection. Бывшие в использовании смартфоны Huawei с солнечными батареями устанавливаются на деревьях, где с помощью облачного приложения на базе искусственного интеллекта специалисты в реальном времени отслеживают звуки в лесу, позволяя защитить его от незаконной вырубки, и мониторят состояние местных обитателей. Это пример того, как технологии помогают сохранить подаренные природой сокровища.

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