Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту нападения на журналиста интернет-издания Effect.uz в Кувинском районе Ферганской области, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В сообщении редакции сайта говорилось, что 13 мая примерно в 19:00 видеооператор Гиёсбек Эшов подвергся нападению.

Корреспондент Эльёр Таджибаев заявил, что инцидент произошел после изучения обращения граждан в хокимияте Кувинского района. По его словам, когда он вместе с заявителем вышел из хокимията, ему позвонил оператор, вышедший раньше, и сообщил о нападении.

«Неизвестные лица брызнули газовым баллончиком в глаза оператора и разбили стекла автомобиля. Кроме того, они украли видеокамеру, которая является собственностью издания. Но они забыли свои документы. Мы смогли найти их с помощью документов. В настоящее время сообщили оперативным работникам [ОВД] Кувинского района», — заявил Эльёр Таджибаев.

Корреспондент отметил, что соответствующие организации оказывают им помощь. «Нашего оператора забрали в больницу — сейчас он видит плохо. По факту возбуждают уголовное дело. Напавшие на нас лица могли быть наняты хокимиятом Кувинского района», — предположил он.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры, по факту нападения на сотрудников сайта Effect.uz Следственное департамент при МВД возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 166 (грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Узбекистана.

В качестве подозреваемых привлечены четыре человека. Ведется следствие.