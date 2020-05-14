Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 15:00 14 мая увеличилось на 16 и составляет 2636, сообщило Министерство здравоохранения.

Из подтвержденных 16 новых случаев 6 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа и помещенных на карантин, а 10 — у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях.

Из граждан, которые приехали из-за рубежа, 5 человек являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования, 1 — прибыл из Казахстана.

На данный момент в стране от коронавируса выздоровели 2136 человек, лечение проходят 489 пациентов, 11 из них в тяжелом состоянии.