Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 14 мая увеличилось на 8 и составляет 2620, сообщило Министерство здравоохранения.

Из подтвержденных 8 новых случаев 4 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа и помещенных на карантин, и 4 — у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях.

Из граждан, которые приехали из-за рубежа, 3 человека являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования, 1 — прибыл из Казахстана.

Сейчас лечение проходят 533 пациентов, 11 из них в тяжелом состоянии.