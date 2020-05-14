Afisha Media продолжает серию материалов про благотворительные акции своих партнеров, оказывающих социальную поддержку населению в условиях карантина.

В результате наводнения, вызванного прорывом плотины на Сардобинском водохранилище, в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах Сырдарьинской области были разрушены дома и нанесен прочий урон имуществу населения. Страховая компания «Узбекинвест» направила 150 млн сумов для оказания помощи и поддержки пострадавших семей в районах бедствия.

Также «Узбекинвест» направил гуманитарный груз с медицинскими препаратами, предметами личной гигиены, питьевой водой и другими принадлежностями для населения, временно размещенного в школах и детских садах в связи с разрушением жилья.