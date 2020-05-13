В Ташкенте создается негосударственный Британский университет менеджмента. Соответствующее постановление утвердило правительство 8 мая, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Первых студентов вуз примет уже в 2020/2021 учебном году. Обучение в университете будет проводиться на основе существующих в Узбекистане форм, а также на платно-контрактной основе на английском языке.

Частный вуз откроет следующие направления обучения бакалавриата:

«Управление проектами»;

«Логистика и управление цепочками поставок»;

«Предпринимательство и инновации»;

«Международная электронная коммерция»;

«Цифровая экономика».

Выпускникам будут выдавать диплом, который признается документом о высшем образовании в Узбекистане.

В попечительский совет университета вошли заместитель министра финансов Узбекистана Голиб Холжигитов, профессор прикладной информатики бизнес-школы Хэнли, Университет Рэдинга (Великобритания) Кеченг Лю, декан Школы общественных наук, технологий и экологии Университета Нархоз (Казахстан) Юан Симпсон, председатель Кембриджского форума по Центральной Азии, профессор физики Кембриджского университета (Великобритания) Сиддхартх Саксена, управляющий партнер ACED Global Solutions Константин Розанов и региональный директор Coca-Cola по Узбекистану, Таджикистану и Туркменистану Шадаб Хан.

Университет создается в форме общества с ограниченной ответственностью British Management University с уставным фондом 860 млн сумов. Учредителями выступают местная строительная компания Anol Construction (65%) и британская BMU Management (35%). В списке объектов девелопера Anol Construction — жилые комплексы Meridian и Kalandar.