В Хорезмской области 12 мая примерно в 19:00 водитель Matiz А. С., передвигаясь на высокой скорости, сбил четырехлетнего мальчика М. Ж., сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Инцидент произошел на 3-м километре автодороги 4К-928, проходящей по территории села Каландурман в Янгибазарском районе, когда ребенок вырвался из рук 12-летнего З. У. и выбежал на дорогу.

В результате ДТП мальчик скончался в больнице от полученных тяжелых травм.

Следственная группа при ОВД Янгибазарского района ведет расследование происшествия.