Партию медикаментов в понедельник передал Министерству здравоохранения Узбекистана посол Индии в Ташкенте Сантош Джа, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе дипломатической миссии.

Среди переданных медикаментов — таблетки гидроксихлорохина, ранее запрошенные правительством Узбекистана. В посольстве отметили, что несмотря на контроль продажи гидроксихлорохина за рубеж, Индия разрешила экспортировать в Узбекистан большое количество этих таблеток. Помимо этого также снят запрет на экспорт парацетамола, чтобы беспрепятственно поставлять это лекарство в республику.

Индия также предложила три учебных онлайн-курса для повышения квалификации медицинских работников Узбекистана в рамках программы e-ITEC.

Кроме того, Узбекистану предложено реализовать проекты с быстрой отдачей в области здравоохранения, образования, расширения экономических прав и возможностей граждан, особенно женщин, информационных технологий, переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечения питьевой водой и строительства малых дорог. Сумма таких проектов может составить до 30 млн долларов, выделенных в качестве грантов.