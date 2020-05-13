Узбекистан с начала мая возвратил уже более 1200 своих граждан из-за рубежа после приостановки авиасообщения из-за карантинных мер против коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

«В соответствии с поручением президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, в период с 8 по 12 мая чартерными рейсами на родину возвращены 1243 сограждан из городов Дубай, Минск, Сеул, Дели, Франкфурт и Москва», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, работа по организации чартерных рейсов для вывоза соотечественников из других стран продолжается. В частности, 13 мая ориентировочно в 19:00 ожидается прибытие чартерного лайнера из Стамбула.

Министерство транспорта Узбекистана ранее сообщало, что в мае организует 12 чартерных авиарейсов, семь из которых — в Россию, для вывоза соотечественников. В первую очередь, в список вывозимых соотечественников войдут граждане, имеющие проблемы со здоровьем, дети, беременные женщины, пожилые, а также граждане, которые приобрели билеты на ранее отмененные регулярные рейсы.

Все прибывшие будут помещены на двухнедельный карантин в специальном отведенном учреждении в соответствии с правилами санитарно-эпидемиологического надзора при COVID-19.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 мая заявил, что власти возобновят вывоз соотечественников, остающихся за рубежом из-за прекращения транспортного сообщения. В частности, в первую очередь, речь идет об 11 тысячах граждан Узбекистана из России, Турции, ОАЭ и ряда других стран, которые остались без средств и места проживания.