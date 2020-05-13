В 2020 году в Узбекистане, как ожидается, будет зафиксирован скромный рост ВВП в 1,5%, несмотря на глобальный экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, говорится в новом макроэкономическом отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе представительства банка в стране.

Экономика страны замедлится из-за воздействия мер по сдерживанию коронавируса и сокращения объемов экспорта, отмечают эксперты. Уже в 2021 году банк прогнозирует рост ВВП в 6,5% на фоне восстановления экспорта и роста внутреннего спроса.

Быстрое расширение кредитования частного сектора, которое наблюдалось до кризиса, может стать источником уязвимости, если меры по социальному дистанцированию будут действовать в течение длительного периода времени, что будет иметь негативные последствия для стабильности банковской системы, говорится в отчете.

Эксперты ожидают, что денежные переводы из России, на долю которых приходится около 8% ВВП, сократятся, а сектора туризма и гостиничного хозяйства сильно пострадают от сбоев, связанных с коронавирусом.

В отчете поясняется, что несмотря на то, что Китай является основным рынком для экспорта товаров из Узбекистана, на его долю приходится лишь около 14% от общего объема экспорта, а общая структура экспорта страны более диверсифицирована с точки зрения продуктов и рынков по сравнению с другими странами Центральной Азии

По прогнозу ЕБРР, экономику стран ЦА, которая оказалась под давлением из-за обвала цен на сырьевые товары и сокращения объема денежных переводов, в этом году ожидает падение на 1,2% и рост в 5,8% в 2021 году.

Подобный, но чуть более оптимистичный прогноз экономике Узбекистана с учетом мирового экономического спада ранее давали Всемирный банк (1,6%) и Международный валютный фонд (1,8%). Прогноз самого Узбекистана, сделанный Центральным банком страны, совпадает с ожиданиями ЕБРР (1,5%).