Партия автомобилей скорой помощи, оборудованных компанией UzAuto Motors на базе Damas, направлена в Таджикистан, сообщила пресс-служба предприятия.

Автомобили предназначены для расширения санитарного автопарка службы экстренной помощи соседней страны и оказания своевременной помощи больным в период пандемии коронавируса.

Каждый автомобиль укомплектован дополнительными средствами индивидуальной защиты медицинского персонала. Их передали Министерству здравоохранения Таджикистана для распределения среди медицинских учреждений.