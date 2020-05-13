Заседание Совета глав правительств стран СНГ, проведение которого было запланировано на 29 мая в Ташкенте, с учетом эпидемиологической обстановки может состояться в режиме видеоконференцсвязи.

Такое предложение озвучил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая по итогам заседания совета глав МИД государств СНГ, состоявшегося во вторник в формате видеоконференцсвязи.

Абдулазиз Камилов напомнил, что по инициативе президента Шавката Мирзиеева Узбекистан впервые в своей истории принял на себя функции председательства в СНГ в 2020 году, обозначив основным приоритетом последовательное расширение и повышение эффективности многостороннего сотрудничества.

«В рамках председательства Узбекистан уделяет особое внимание разработке практически значимых для деятельности Содружества документов. В этих целях нами приняты концепция председательства и план по ее реализации. Предусматривается около 70 различных мероприятий, 40 из которых планируется провести в Узбекистане», — сообщил министр.

По его словам, самыми важными и значимыми событиями председательства станут заседания Совета глав государств СНГ, Совета глав правительств СНГ, а также заседание Экономического совета СНГ и Неделя деловых инициатив стран Содружества.

Касаясь состоявшегося заседания совета глав МИД стран СНГ, Абдулазиз Камилов отметил, что главы внешнеполитических ведомств всесторонне и плодотворно обсудили вопросы повестки дня и смогли достичь ожидаемых результатов.

Министры иностранных дел, в частности, рассмотрели и утвердили документы, нацеленные на развитие партнерства в сфере транспорта, образования, туризма, физической культуры и спорта, которые будут представлены на рассмотрение предстоящих заседаний глав правительств и глав стран-участниц СНГ.

На заседании такде обсудили вопросы сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств стран СНГ, утвердили план многоуровневых межмидовских консультаций по актуальным вопросам международной повестки.

«Уверен, что результаты сегодняшнего заседания Совета министров иностранных дел СНГ будут способствовать планомерному развитию сотрудничества в рамках Содружества, а также выполнению в полном объеме поставленных задач председательства Узбекистана», — заключил Абдулазиз Камилов.