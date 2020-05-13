В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как десятки жителей Байсунского района Сурхандарьинской области выступают против сноса дехканского рынка в махалле «Тузбозор». Отмечается, что 12 мая по приказу районного хокима Аскарали Джураева экскаватор начал копать асфальт на территории рынка.

Наверху — старый рынок, внизу — новый рынок. Фото: shokirjonov / Telegram.

Журналист Шухрат Шокиржонов 5 мая сообщил, что рынок «Тузбозор» был закрыт 21 апреля в связи с карантином (хотя дехканским рынкам было разрешено работать). С помощью сотрудников правоохранительных органов продавцов вынуждали переехать на новый рынок, где нет условий — отсутствуют торговые ряды, защитный навес, не асфальтированы дороги.

Хокимият Байсунского района сообщил, что на площади в 1,67 га в махалле «Мустакиллик» завершено строительство торгового центра со всеми удобствами. По этой причине продавцов рынка «Тузбозор» информируют о том, что они могут продолжить деятельность в новом месте. При этом хокимият заявляет, что информация в распространенном видео неправильно истолкована.

«Экскаватор на рынок был направлен не для сноса, а для проведения земляных работ для прокладки оптоволоконных кабелей связи вдоль улиц А. Навои и Истиклол Байсунским телекоммуникационным узлом Сурхандарьинского филиала АК „Узбектелеком“. Временное ограничение движение транспорта на данных улицах связано с обеспечением безопасности сотрудников и работников рынка», — говорится в сообщении.

Поскольку это вызвало недовольство жителей, сотрудники хокимията и другие должностные лица прибыли на территорию рынка, чтобы разъяснить ситуацию, отмечает хокимият.

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана сообщило, что в рамках проекта «Расширение магистральной и мультисервисной сети передачи данных (DWDM)» Байсунский телекоммуникационный узел провел работы по возведению канализации протяженностью 200 м в центре района, на улицах А. Навоий и Истиклол. Но строительные работы были завершены 6 мая.

В Мининфокоме опровергли информацию о том, что экскаватор, расположенный при входе на рынок «Тузбозор», имеет отношение к работам Байсунского телекоммуникационного узла.