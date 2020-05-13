Китай направил в Узбекистан партию гуманитарной помощи. Груз был доставлен военным бортом Китая 13 мая и принят Министерством обороны Узбекистана, сообщила пресс-служба Минобороны.

В состав груза общим весом около 2,5 тонны вошли 13 видов медицинских изделий, в том числе маски, защитные очки, защитная одежда, бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства, инфузионные насосы и другие предметы на общую сумму порядка 2 млн юаней, или около 2,8 млрд сумов.

На церемонии вручения гуманитарной помощи в Ташкентском международном аэропорту присутствовали посол Китая в Узбекистане Цзян Янь и атташе посольства по вопросам обороны Сюй Чанчжи.

Как сообщила пресс-служба посольства Китая в Ташкенте, груз был направлен в соответствии с просьбой узбекской стороны. Принимающие отметили, что это первая партия гуманитарного груза, предоставленная зарубежными армиями Вооруженным силам Узбекистана.



