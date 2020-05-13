Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев предупредил хокимов и руководителей предприятий об уголовной ответственности за нарушение правил карантина.

На видеоселекторном совещании 13 мая глава государства заявил, что «население не хочет повторения тревожной ситуации, возникшей в первые дни карантина».

«Мы будем вынуждены в какой-то области, в каком-то регионе, на каком-то предприятии… если не будут соблюдать карантин, сразу же заставлю закрыться. Но заставлю закрыться с привлечением к уголовной ответственности. И хокима, и руководителя предприятия», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев отметил, что эффективность новой системы с тремя уровнями карантина будет зависеть от самих людей.

Исходя из эпидемиологической ситуации, ряд предложений по смягчению карантина одобрен соответствующими решениями Специальной республиканской комиссии. Вместе с тем, с учетом риска распространения коронавируса, пока рано возобновлять деятельность по ряду направлений, считает президент.

Он заявил, что будут сохранены ограничения по общественному транспорту, вещевым рынкам, чайханам и заведениям общественного питания, всем образовательным учреждениям, где может скапливаться много людей и нет возможности соблюдать социальную дистанцию.

«Давайте поживем 7−10 дней и [посмотрим], если наши люди будут соблюдать карантинные нормы и рекомендации, то откроем все. Это в наших руках», — сказал глава государства.

На этом же совещании Шавкат Мирзиёев отметил, что даже после того, как угроза коронавируса исчезнет, жителям Узбекистана следует принять некоторые правила периода карантина как часть повседневной жизни.

Как мы писали, президент объявил о новых мерах поддержки бизнеса и населения, о планах по частичному возобновлению авиа- и железнодорожного сообщения, оказания услуг и снятия ограничений на передвижение на автомобилях, а также о возврате выплат зарплат, пенсии и пособий в наличной форме.