Общее число выявленных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 2612, увеличившись за среду на 65, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 16 новых случаев 11 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа и помещенных на карантин, и 5 — у тех, кто находится под наблюдением врачей в карантинных учреждениях.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции на данный момент составляет 2076 человек. На лечении находится 525 пациентов, состояние 12 из них тяжелое.

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом составляет 11 человек.



