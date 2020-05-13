В Самаркандском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи скончался житель Тайлакского района У., у которого был диагностирован коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это 11-й скончавшийся пациент с коронавирусом в стране.

Мужчина был госпитализирован 9 мая с носовым кровотечением и в тяжелом состоянии. Диагностические анализы показали наличие у него COVID-19.

Пациент ранее находился на диспансерном учете с диагнозом хроническая почечная недостаточность и анемии тяжелой степени. Ему также была присвоена вторая группа инвалидности.

В период с 28 апреля по 5 мая он проходил лечение в медучреждениях с указанным диагнозом и получал регулярные сеансы диализа.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Ранее сообщалось, что заведующий отделением больницы в Самаркандской области стал причиной заражения коронавирусом 34 человек, включая супругу, родственников, пациентов и коллег.

Хоким Самарканда Бобурмирзо Облакулов объявил, что с 13 мая карантинные ограничения в Самарканде будут усилены из-за того, что «в последнее время некоторые граждане злоупотребляли основными правилами карантина». С 15:00 10 мая по 23:00 12 мая число подтвержденных случаев COVID-19 в Самаркандской области выросло с 173 до 204.