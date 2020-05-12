Вступительные экзамены на 2020/2021 учебный год в Узбекистане пройдет в упрощенной форме, сообщила пресс-служба Государственного центра тестирования (ГЦТ).

Отмечается, что карантин, введенный в условиях пандемии коронавируса, оказывает серьезное влияние на подготовку абитуриентов.

«Во время таких ограничений не смогли подготовиться к вступительным экзаменам так, как они хотели. Это касается не только абитуриентов, но и учителей, студентов. Образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение. Ожидается, что итоговые экзамены и защита дипломных работ также пройдет дистанционно», — говорится в сообщении.

ГЦТ отмечает, что в этом году планируется организовать дистанционную регистрацию абитуриентов, упростить тестовые задания, провести вступительные испытания в упрощенном формате и за короткое время. Соответствующее поручение дал 30 апреля президент Шавкат Мирзиёев.

Ранее планировалось внедрить с 2020 года проведение вступительных экзаменов в вузы по пяти предметам — трем обязательным и двум профильным. В виде исключения вступительные экзамены для 2020/2021 учебного года пройдут только по двум профильным предметам (без обязательных), следует из заявления.

Блоки предметов тестовых испытаний для бакалавриата на 2020/2021 учебный год были утверждены в декабре 2019 года.

ГЦТ также отметило, что не будет допускаться нахождение абитуриентов в 1000-местных здания в течение 3−4 часов.

«В этом году здания будут подготовлены максимум для 700 человек. На каждого абитуриента выделят минимум 3 кв. м. С учетом санитарных требований они примут участие в тестовых испытаниях в масках и печатках. Абитуриент будет допущен в здание после измерения температуры. Дезинфекция зданий будет проводиться минимум четыре раза», — говорится в сообщении.