Территории Узбекистана будут поэтапно специализированы на производстве определенных видов сельскохозяйственной продукции, следует из постановления из постановления президента от 11 мая.

Такие меры направлены на диверсификацию сельского хозяйства и увеличение конкурентоспособной продукции, отвечающей требованиям внутреннего и внешнего рынков, отмечается в документе. На первоначальном этапе 55 районов страны были специализированы на плодоовощеводстве.

В порядке эксперимента 116,3 тысячи га дополнительных земельных площадей в Джизакской области будут специализированы на производстве сельхозпродукции в 2020—2022 годах.

Земельные площади для этих целей в регионе будут выделены на конкурсной основе в приоритетном порядке потенциальным инициаторам, фермерским хозяйствам и другим субъектам, создающим агрокластеры.

В Зааминском, Мирзачульском и Пахтакорском районах Джизакской области будут созданы крупные центры агрологистики.

С 1 января 2021 года по 1 января 2023 года от таможенных пошлин освобождаются семена, саженцы и подвои, минеральные удобрения, химические средства защиты растений, энергосберегающие теплицы и комплектующие к ним, системы капельного и дождевального орошения и комплектующие к ним, ввозимые из-за рубежа.

В двухмесячный срок должна быть разработана «дорожная карта» мер по специализации отдельных территорий страны на производстве сельхозпродукции в 2020—2022 годах.