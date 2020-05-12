На директора ресторана Qanotchi в Ташкенте составлен протокол об административной ответственности за нарушение требований Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, сообщило УзА со ссылкой на Государственную инспекцию санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров.

Согласно письму-уведомлению Центра санитарно-эпидемиологического благополучия Яккасарайского района от 9 мая, установлено, что компания Gоurmet Restaurant (Qanotchi) «самовольно ведет деятельность» с нарушением карантинных требований.

По данному факту Ташкентское городское управление санитарно-эпидемиологического надзора по заказу Госинспекции санэпидемнадзора провело проверку, получив разрешение 10 мая в Ташкентском аппарате бизнес-омбудсмана.

Во время проверки установлено, что ресторан занимался несанкционированной деятельностью во время пандемии коронавируса, нарушив требования протокола Специальной республиканской комиссии от 6 мая, где указан запрет на деятельность развлекательных объектов (ночные клубы, рестораны, кафе и другие).

Деятельность компании временно приостановлена. Документы о нарушении статьи 54 Кодекса об административной ответственности (нарушение правил борьбы с эпидемиями) в отношении руководителя ресторана Сардорходжа Агзамова переданы в Административный суд Яккасарайского района.

Qanotchi объявил о приеме посетителей с 10 мая. Администрация заведения заявила, что «деятельность организована в рамках четкого следования и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм». После общественного резонанса публикация была удалена. Некоторое время спустя ресторан сообщил, что заведение открывалось «в тестовом режиме», хотя об этом не говорилось в первом посте.

Спустя некоторое время хокимият Ташкента заявил, что Qanotchi работал в экспериментальном режиме, чтобы выработать меры, по которым поэтапно будут открывать заведения общепита. В Центре санитарно-эпидемиологического благополучия столицы подтвердили, что получили обращение из хокимията города по поводу разработки мер для открытия точек общественного питания. ГУВД Ташкента также подтвердило, что получило уведомление о «практических учениях».