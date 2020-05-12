Сенат Олий Мажлиса на четвертом пленарном заседании 11 мая одобрил закон о внесении изменений и дополнений в закон «О Перечне категорий лиц — граждан Узбекистана, подлежащих постоянной прописке в Ташкенте и Ташкентской области».

Согласно вносимым поправкам, понятие «постоянная прописка», используемое в законе, будет заменено понятием «регистрация по месту постоянного жительства».

Гражданам будет предоставлена возможность постоянно прописать родственников первой и второй степени не только по месту постоянного жительства владельца недвижимости, но и по другим адресам, где имеется принадлежащая ему жилая площадь.

Требование совместного проживания супругов в течение одного года после заключения брака для получения регистрации по месту постоянного жительства и положение об аннулировании этой регистрации при расторжении брака в течение года будут отменены.

Лица, взятые на воспитание в семью (патронат), смогут зарегистрироваться по месту постоянного проживания приемных родителей. В действующем законодательстве не предусмотрена постоянная регистрация детей-сирот лицами, принявшими их в свою семью (в патронат) для воспитания, в доме, в котором они проживают.

Граждане, ранее имевшие постоянную регистрацию в Ташкенте и Ташкентской области, смогут снова постоянно зарегистрироваться без каких-либо препятствий при возвращении в столицу или столичный регион.

Будут отменены ограничения срока регистрации по месту постоянного жительства граждан, избранных, назначенных и утвержденных на соответствующие должности, а также высококвалифицированных специалистов, приглашенных на работу в государственные организации республиканского значения, периодом, в течение которого они занимают должность.

Кроме того, будет отменена специальная ставка государственной пошлины (5% от суммы контракта) за оформление договоров купли-продажи недвижимости в новостройках Ташкента и Ташкентской области гражданами Узбекистана, постоянно проживающими в других регионах страны.

Постоянная регистрация в Ташкенте и Ташкентской области будет осуществляться при условии соблюдения положений Жилищного кодекса о социальной норме жилой площади на одного человека. Сейчас она составляет не ниже 16 кв. м. общей площади на одного человека, а для инвалидов на креслах-колясках — не менее 23 кв. м.

Разработка закона, предусматривающего эти изменения, была поручена указом Шавката Мирзиёева о реформе системы прописки. Для вступления закона в силу его должен подписать президента.