Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Узбекистане достигло 2010 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего за неполные сутки сегодня вылечились и отправлены на реабилитацию 22 пациента: в Ташкенте — 12, в Андижанской области — 4, в Сурхандарьинской области — 4, в Наманганской — 2.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 на 16:00 12 мая выросло до 2519. Десять человек скончались от осложнений, вызванных заболеванием.