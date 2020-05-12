Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Узбекистане достигло 2010 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего за неполные сутки сегодня вылечились и отправлены на реабилитацию 22 пациента: в Ташкенте — 12, в Андижанской области — 4, в Сурхандарьинской области — 4, в Наманганской — 2.
Число выявленных случаев заражения COVID-19 на 16:00 12 мая выросло до 2519. Десять человек скончались от осложнений, вызванных заболеванием.
Алия Турсунова
Ура, молодцы! Если все, по воле Аллаха, и дальше так будет то, несомненно мы его победим и наша жизнь вернется в прежнее русло. Браво медикам. И с Праздником Вас дорогие мед.сестрички
Людмила Николаевна
СПАСИБО ВАМ!!! И С ПРАЗДНИКОВ ВАС!!! ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ СЕМЬЯМ!!! Самые долгожданные и позитивные новости от МИНЗДРАВА о выздоровлении!!