Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, США) опубликовало спутниковые съемки территорий Узбекистана и Казахстана до и после прорыва плотины Сардобинского водохранилища.

Фотографии были сделаны 22 апреля и 8 мая с помощью спутника Landsat 8 и показывают, где в конечном итоге скопилась вода.

Фото от 22 апреля.

Фото от 8 мая.

На снимке ниже видно место разрушения плотины, а также частично пустого водохранилища. Утечка воды прекратилась на момент заснятия спутником, но можно увидеть, по какому направлению шли потоки. Часть воды утекла на север вдоль плотины, а затем — на восток.





Однако не вся вода утекла аккуратно по каналам, уточнило NASA. Профессор Дейв Петли из Университета Шеффилда (Великобритания) написал в своем блоге, что вода покрыла обширную территорию при прорыве, повредив поля и села по пути.

Контраст между «зелеными» и затопленными территориями особенно заметен на псевдоцветных снимках (сделаны 30 апреля и 7 мая).

Фото от 30 апреля.

Фото от 7 мая.

Вода, направившаяся к северу от водохранилища, впоследствии собралась на большой территории, охватывающей границу Узбекистана и Казахстана, отметило NASA.