Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Сурхандарьинской области 11 мая, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Около 16:30 водитель Lacetti А. Р. на автомобильной дороге 4К 592 махалли Оккамар Шурчинского района выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотороллером под управлением 38-летнего К. А. Водитель мотороллера от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Следственный отдел при ОВД Шурчинского района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).