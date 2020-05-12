Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 12 мая увеличилось на 23 и составило 2509, сообщило Министерство здравоохранения.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 12 мая увеличилось на 23 и составило 2509, сообщило Министерство здравоохранения.
|В мире Статистика
|2 509
|1 988
|10
|4 177 502
|1 456 209
|286 330
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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