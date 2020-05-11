К вечеру понедельника и во вторник по Каракалпакстану и Хорезмской области, а также во второй половине дня 12 мая по Бухарской и Навоийской областям местами пройдет дождь, сообщила пресс-служба «Узгидромета». Ветер усилится до 15−20 м/с, возможны порывы до 23−28 м/с.

По остальной территории Узбекистана в эти дни сохранится погода без осадков. Температура воздуха будет в пределах +27…+32 градусов.

13−14 мая влажная воздушная масса распространится на всю территорию страны. Местами ожидаются дожди, возможны сильные, грозы, усиление ветра до 15−20 м/с с порывами до 23−28 м/с.

Лишь по областям Ферганской долины 13 мая сохранится погода без осадков. 14 мая дождей не ожидается по Бухарской и Навоийской областям.

Температуры воздуха по большей части страны в эти дни понизится до +18…+23 градусов, что на 8−10 градусов ниже нормальных для середины мая значений.

15 мая ожидается преобладание погоды без осадков. Дневная температура повысится на 3−5 градусов.