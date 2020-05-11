В отношении всех виновных в техногенной катастрофе на Сардобинском водохранилище обязательно будут приняты меры. Об этом на четвертом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в понедельник заявила председатель верхней палаты парламента Танзила Нарбаева.

«У меня спрашивают, будет ли Сенат делать запрос правительству касательно вопроса о Сардобе. Могу сказать, что глава государства несколько раз заявлял, что Служба государственной безопасности возбудила уголовное дело, сейчас ведется следствие. Этот вопрос находится под личным контролем президента. Где была коррупция, где были нарушения закона… в отношении всех обязательно будут приняты меры», — отметила она.

«Мы увидели, как народ объединился в такое время, поддержал друг друга. Мы — руководители — тоже должны объединиться, поддержать друг друга и помочь правоохранительным органам в решении проблем народа», — сказала глава Сената.

В результате прорыва плотины на Сардобинском водохранилище было подтоплено 32381 га площадей в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах Сырдарьинской области. Известно о четырех погибших и одном пропавшем без вести. Ущерб также нанесен приграничным районам соседнего Казахстана.

Президент Узбекистана назвал происшествие «горьким уроком» и сообщил, что к экспертизе плотины будут привлечены международные эксперты. «Все виновные, независимо от того, кем они являются и какую должность занимают, ответят перед законом», — отмечал президент.