В связи с подозрением на коронавирус 91 сотрудник компании Beeline в Ташкенте помещен в карантинный комплекс в Юкоричирчикском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба областной администрации.

По состоянию на 20:00 11 мая в карантинном комплексе находятся 6384 человека, в санатории «Умид гулшани» — 44, в Зангиатинской районной инфекционной больнице — 65, в родильном комплексе Куйичирчикского района — 33, в медицинском объединении Паркентского района — 202, в медобъединении Янгиюльского района — 150, в медобъединении Зангиатинского района — 225 и в медобъединении Куйичирчикского района — 441.

На домашнем карантине в 1203 домах в Ташкентской области находятся 6520 граждан.

Среди постоянно проживающих в области жителей коронавирус был выявлен у 207 человек, 128 пациентов выздоровели и отправлены на реабилитацию.

Для борьбы с COVID-19 в области задействовано 203 терапевта, 122 реаниматолога, 82 инфекциониста, 132 эпидемиолога, а также 4246 сотрудников среднего и младшего медицинского персонала.

У 4 человек, находившихся в карантинном комплексе в Юкоричирчикском районе, выявили коронавирус. Их перевели в медучреждения.

Из 218 человек, которые пересекли границу на контрольно-пропускном пункте «Гишткуприк», 214 отправлены в карантинную зону, 3 — в инфекционную больницу в Зангиате.

В карантинный комплекс помещен 91 сотрудник Beeline из Ташкента и 45 жителей Паркентского района, находившиеся на домашнем карантине. Сюда же направлены 127 пассажиров чартерного рейса из Сеула.

Пациент, у которого выявили COVID-19, переведен из Зангиатинской инфекционной больницы в Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии в Ташкенте.

Карантинным комплексом управляет специальный центр при хокимияте Ташкента (правила комплекса).