Ресторан Qanotchi в воскресенье работал в экспериментальном режиме. Эксперимент завершен, заведение закрыто, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

Эксперимент был необходим, «чтобы выработать порядок мер, согласно которым поэтапно будут открываться заведения столицы», отметили в пресс-службе.

Qanotchi объявил о приеме посетителей с 10 мая. Администрация заведения заявила, что «деятельность организована в рамках четкого следования и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм». После общественного резонанса публикация была удалена. Некоторое время спустя ресторан сообщил, что заведение открывалось «в тестовом режиме», хотя об этом не говорилось в первом посте.

В столичной администрации отметили, что по совместному заключению Санитарно-эпидемиологической службы, Главного управления внутренних дел и хокимията Ташкента будет разработан план мер, а также регламент открытия точек общественного питания города.

«В рамках эксперимента ресторан Qanotchi за свой счет оборудовал зал в соответствии с нормами СЭС, провел все процедуры дезинфекции и проработал все предписанные меры по рассадке гостей в зале, обслуживанию и пропуску посетителей», — говорится в заявлении.

«Детальный фото- и видеоотчет предоставлены Специальной республиканской комиссии [по борьбе с коронавирусом] для принятия соответствующих решений, на основании которых определен порядок запуска заведений общепита», — отметили в пресс-службе.

Виновные в введении в заблуждение горожан путем публичного анонсирования открытия ресторана в штатном режиме будут привлечены к ответственности согласно законодательству, добавили в хокимияте.

Комментарий Центра санитарно-эпидемиологического благополучия города

В Центре санитарно-эпидемиологического благополучия Ташкента подтвердили, что получили обращение из хокимията города по поводу разработки мер для открытия точек общественного питания.

«Ташкент относится к „желтой“ зоне карантинных мер, соответственно необходимы четкие правила, в соответствии с которыми будут работать заведения города. При этом, нужно понимать, что пока действует режим самоизоляции и „желтой“ зоны, рестораны и кафе не могут работать в обычном режиме. Как и точки розничной торговли, базары и другие места скопления людей, заведения должны будут следовать правилам санитарной безопасности», — отметила главный врач ЦСЭБ Малика Кудратходжаева.

«Чтобы проработать детальный план, был проведён однодневный эксперимент в ресторане Qanotchi. Заведение следовало текущему разработанному плану мер безопасности, установило все необходимое оборудование для дезинфекции. В день эксперимента нашими специалистами фиксировались возможные риски. Велась фото- и видеосъёмка, а также экспертное наблюдение за работой заведения. Все данные будут обработаны на соответствие правилам соблюдения карантина. Центр также вынесет своё заключение и передаст его Специальной республиканской комиссии для утверждения», — сказала Малика Кудратходжаева.