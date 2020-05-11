Заместитель премьер-министра — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров на четвертом заседании Сената Олий Мажлиса в понедельник высказался о различиях между сотрудничеством Узбекистана Евразийским экономическим сообществом (ЕврАзЭС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

В январе 2006 года был подписан протокол о присоединении Узбекистана к ЕврАзЭС. В октябре 2008 года первый президент страны Ислам Каримов заявил о приостановлении членства «из-за сомнений в эффективности и результативности деятельности этого межгосударственного объединения». Официально членство было приостановлено в декабре 2008 года. С созданием ЕАЭС в 2014 году ЕврАзЭС был упразднен.

11 мая текущего года Сенат Олий Мажлиса большинством голосов одобрил участие Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя.





Джамшид Кучкаров.

Вице-премьер Джамшид Кучкаров указал на «принципиальную и фундаментальную разницу между членством в ЕврАзЭС в 2006 году и участием в ЕАЭС сейчас».

«Мы вступаем [в ЕАЭС] не из-за того, что пытаемся от кого-то убежать или выступить против кого-то. Текущая внешняя политика нашего государства и уважаемого президента — одинаковые, конструктивные, хорошие отношения со всеми странами», — заявил он.

Ильхом Неъматов.

Заместитель министра иностранных дел Ильхом Неъматов заявил, что сегодня все принимаемые решения Узбекистана во внешней политике исходят из национальных интересов. По его словам, сотрудничество с ЕАЭС не приведет к ухудшению отношений с другими странами.

«Если во время принятия решения мы будем смотреть на „Восток“ или „Запад“, то не достигнем никакого результата. Это приведет к изоляции. Мы многие годы были в изоляции и только вышли из нее. Где изоляция, там нет конкуренции, результата и развития. Я думаю, что это правильное решение [сотрудничать с ЕАЭС]», — отметил он.

Замглавы МИДа указал, что члены союза — Казахстан, Кыргызстан, Армения или Беларусь — без проблем развивают отношения с западными странами. «Они привлекают инвестиции, развивают политические связи. Поэтому нет поводов, сомнений для беспокойства», — заявил замминистра.

Ильхом Неъматов подчеркнул, что МИД совместно с другими министерствами и ведомствами заранее подготовил «дорожную карту» для предотвращения негативных последствий на отрасли экономики Узбекистана.

«Мы и ранее участвовали в ЕврАзЭС в 2006—2008 годах. С тех пор мы знаем негативные стороны, которые могут на нас повлиять. Поэтому мы заранее подготовили „дорожную карту“», — сказал он.

Глава Минэкономразвития и сокращения бедности добавил, что проблем не будет и с международными финансовыми организациями (МВФ, Всемирным банком, АБР и другими). «Мы напрямую у них спрашивали», — отметил Джамшид Кучкаров.