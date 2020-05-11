Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по данным на 22:30 10 мая составило 2418, сообщило Министерство здравоохранения.

За день было выявлено 69 новых случаев. Это больше, чем в предыдущие два дня: 9 мая — 24, 8 мая — 27 случаев.

Число выздоровевших от коронавируса на данный момент составляет 1881, в воскресенье было выписано 35 человек.