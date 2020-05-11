Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по данным на 22:30 10 мая составило 2418, сообщило Министерство здравоохранения.
За день было выявлено 69 новых случаев. Это больше, чем в предыдущие два дня: 9 мая — 24, 8 мая — 27 случаев.
Число выздоровевших от коронавируса на данный момент составляет 1881, в воскресенье было выписано 35 человек.
Usmon Sultanov
Где? Где? Где?
Людмила Николаевна
наверное Чартер рейсы дают такую статистику?? Дайте. пожалуйста, больше информации. Меньше будет домыслов.
Наргиза Нуритдинова
Пишите подайлуста где выявлены случаи в какой области или городе
Николаевич
Пишите сколь осталось, от количество
TaTi Namkina
А можно уточнять где именно, в каких городах и среди тех кто на карантине или где???
Анна Мирзаева
на 20 дней назад отбросили. когда это кончится