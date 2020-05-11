Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на четвертом пленарном заседании 11 мая отклонил закон о внесении поправок в Кодекс об административной ответственности, направленных на рациональное использование приусадебных земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

КоАО планировалось дополнить статьей 65−1, предусматривающей ответственность за необоснованное нерациональное использование приусадебных земель, несмотря на официальное предупреждение о посеве сельскохозяйственных культур на основе предложения землевладельца.

«Данная норма может привести к различному толкованию на практике. Понятия „необоснованное“ или „нерациональное“ использование земельного участка в законодательстве не раскрыты. А это при привлечении соответствующими органами к ответственности создает почву для коррупции и злоупотреблений», — говорится в сообщении.

Кроме того, это дополнение в скором времени утратит свою актуальность и значение, добавили в Сенате.

В сообщении отмечается, что сейчас разрабатывается законопроект «О личном приусадебном хозяйстве», в котором будут раскрыты указанные абстрактные понятия.

Задействовать все приусадебные участки для удовлетворения спроса на продовольствие и сдерживания цен ранее поручил президент. Он также дал указание мониторить их состояние при помощи дронов.