Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на четвертом пленарном заседании 11 мая одобрил законы об учреждении ордена «Саломатлик» («Здоровье») и медали «Соглом турмуш» («Здоровый образ жизни»). Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Орден состоит из двух степеней. Орденом I степени будут награждаться лица за весомый вклад в развитие и совершенствование сферы здравоохранения и укрепление здоровья населения, орденом II степени — лица, активно участвующие в охране здоровья населения, ранней профилактике различных заболеваний и их устранении.

Медаль «Соглом турмуш» будет вручаться лицам, послуживших личным примером для общественности в формировании здорового образа жизни среди населения, широкой пропаганде соблюдения правил личной гигиены и регулярном занятии физической культурой.

Орденом «Саломатлик» и медалью «Соглом турмуш» могут награждаться также иностранные граждане и лица без гражданства, отмечается в сообщении.