Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на четвертом пленарном заседании 11 мая одобрил законы об учреждении ордена «Саломатлик» («Здоровье») и медали «Соглом турмуш» («Здоровый образ жизни»). Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
Орден состоит из двух степеней. Орденом I степени будут награждаться лица за весомый вклад в развитие и совершенствование сферы здравоохранения и укрепление здоровья населения, орденом II степени — лица, активно участвующие в охране здоровья населения, ранней профилактике различных заболеваний и их устранении.
Медаль «Соглом турмуш» будет вручаться лицам, послуживших личным примером для общественности в формировании здорового образа жизни среди населения, широкой пропаганде соблюдения правил личной гигиены и регулярном занятии физической культурой.
Орденом «Саломатлик» и медалью «Соглом турмуш» могут награждаться также иностранные граждане и лица без гражданства, отмечается в сообщении.
Река Спокойствия
Тут награды лепят, а там медиков увольняют. Извольте господа пожаловать в НИИ фтизиатрии и пульмонолигии, зарплаты урезали, медсестр увольняют. Это ваша благодарность медикам? В СМИ везде орут “Ой врачи, медсестры спасибо вам, мы должны развивать медецину“ на деле хрен вам. Они за свой счет ремонт делают, сами кормят рабочих, и в тоже время увольняют персонал. Зря мы за Россией повторяем, это ведь аукнится когда нибудь.