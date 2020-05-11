Правительство Кыргызстана направило гуманитарную помощь пострадавшим от прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, сообщила пресс-служба хокимията города Янгиера Сырдарьинской области.

Поезд с грузом прибыл на железнодорожную станцию «Янги-Янгиер» в сопровождении посла Кыргызстана в Узбекистане Ибрагима Джунусова и представителя кыргызского МЧС. На станции поезд встретила делегация во главе с хокимом области Гофуржоном Мирзаевым.

Груз включил в себя 1000 тонн цемента, 100 тонн риса и 10 тонн растительного масла, отмечается в сообщении.