Министерство здравоохранения сообщило о выявлении 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане. Общее количество случаев COVID-19 в стране по состоянию на 16:00 11 мая составило 2482.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Министерство здравоохранения сообщило о выявлении 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане. Общее количество случаев COVID-19 в стране по состоянию на 16:00 11 мая составило 2482.
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Тимур
Добавили бы ещё одного и округлили бы!
Рустам Атабаев
Уважаемая газета. уз, хватит плодить такие бестолковые новости. Зачем нам знать точное количество. По сути что было 2338 и стало 2364, или 2421 нам ничего не даёт.. Пишите подробней, откуда, где, каким способом выявили, что говорят госорганы. А то вы вы эту новость как курс доллара анонсируете. Людям вообще по барабану точное количество до единиц.