Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 11 мая увеличилось на 35 и составило 2453, сообщило Министерство здравоохранения.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 11 мая увеличилось на 35 и составило 2453, сообщило Министерство здравоохранения.
|В мире Статистика
|2 453
|1 881
|10
|4 101 699
|1 408 980
|282 709
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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