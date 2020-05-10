Ресторан Qanotchi в Ташкенте объявил о приеме посетителей с 10 мая. Администрация заведения сообщила, что «деятельность организована в рамках четкого следования и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм».

«Дорогие друзья, мы рады сообщить об открытии ресторана Qanotchi. С 10 мая мы вновь распахнем свои двери для наших дорогих гостей. После вынужденной паузы, нам еще больше не терпится увидеть вас в стенах нашего гостеприимного заведения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помещения ресторана полностью продезинфицированы и подлежат регулярной санитарной обработке в течение дня. Правила соблюдаются и в отношении персонала.

«Наша деятельность организована в рамках четкого следования и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм», — следует из заявления.





На опубликованных фотографиях видно, что у входа в ресторан установлена кабина для дезинфекции, а на столах появились стеклянные перегородки.

Как сообщили «Газете.uz» в администрации заведения, чтобы прийти в ресторан, гости должны забронировать стол заранее. Кабины опрыскивает посетителей дезинфицирующим раствором, при входе у них измеряют температуру.

В пресс-службе Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию сообщили, что ресторанам и другим заведениям общепита пока запрещено принимать гостей. Они могут работать только через доставку или на вынос.





В последнем решении Специальной республиканской комиссии также указаны обязательные требования для всех регионов, независимо от уровня карантина. В их числе — запрет на деятельность развлекательных объектов — ночные клубы, дискотеки, рестораны, кафе, чайханы, спа-салоны, караоке, бильярдные залы, кальянные и компьютерные клубы.

Как удалось выяснить «Газете.uz», в Ташкенте рассматривается возможность смягчения карантинного режима для всех заведений общепита, но при строгом следовании некоторым правилам работы на кухне и в зале. На примере ресторана Qanotchi планировалось показать, как должно работать заведение, чтобы оно получило разрешение на прием посетителей, сообщил источник в столичном хокимияте.