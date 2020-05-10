По состоянию на 10:00 10 мая число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 38 и составило 2387, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В субботу из больницы. были выписаны 71 пациент, общее число выздоровевших достигло 1846 человека.

Начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Нурмат Атабеков сообщил, что в настоящее время по стране лечение проходит 531 пациент с COVID-19 (за вычетом выздоровевших и умерших).

По его словам, состояние семи пациентов оценивается как тяжелое. Со ссылкой на специалистов Нурмат Атабеков заявил, что у пяти из них наблюдаются положительные изменения.

Всего по Узбекистане под карантином находятся свыше 42 тысяч человек, из которых 13 тысяч — в стационарных условиях, остальные — в домашних.

«Никто не может гарантировать, что среди них нет зараженных. Поэтому мы должны соблюдать карантинные мероприятия», — подчеркнул он.