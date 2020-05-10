Турецкая компания TAV Airports приобрела 100% акций аэропорта Алматы совместно со своим партнером по консорциуму VPE Capital, сообщила пресс-служба холдинга. Воздушная гавань Казахстана станет 15-м аэропортом в глобальной сети TAV.

Соглашение включает в себя приобретение аэропорта и связанных с ним предприятий за 415 млн долларов. Доля аэропортов TAV в консорциуме составит не менее 75%, и передача акций произойдет после закрытия с выполнением всех юридических условий и процедур.

«Мы рады добавить в наш портфель аэропорт Алматы, который является основным транзитным узлом между Азией и Европой. Алматы стратегически расположен на современном Шёлковом пути, проложенном из Китая в Европу и Африку воздушным транспортом… Мы считаем, что в аэропорту Алматы есть значительный потенциал для роста, и опираясь на наши обширные знания, мы будем работать над тем, чтобы реализовать этот потенциал в полной мере», — сообщил президент и генеральный директор TAV Airports Сани Шенер.

В ноябре прошлого года Сани Шенер отмечал, что его компания завершит сделку по покупке аэропорта Алматы в январе 2020 года. Он отмечал, что TAV Airports Holding собирается инвестировать 150 млн долларов в расширение международного терминала.

Аэропорт Алматы — крупнейший в Казахстане, построен в 1935 году. Единственным акционером компании является Venus Airport Investments B. V., зарегистрированная в Амстердаме. В 2019 году аэропорт обслужил 6 млн 422,721 тыс. пассажиров, что на 13% больше показателя 2018 года.

Компания TAV Airports Holding создана в 1997 году группой компаний Tepe и Akfen. Холдингу TAV Airports принадлежит аэропорт им. Ататюрка в Стамбуле. Компания управляет терминалами в Грузии, Латвии, Хорватии, Северной Македонии, Саудовской Аравии и Тунисе, а вместе со своим французским партнером ADP (Paris Airports) оперирует в 40 аэропортах в мире.