Ассоциация социального туризма создана в Узбекистане для развития инклюзии в этой сфере, сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма.

Задачи новой ассоциации:

проведение благотворительных акций для людей с ограниченными возможностями и детей из малообеспеченных семей;

помощь в создании условий для путешествия людей с ограниченными возможностями;

участие в разработке государственных программ, проектов нормативных актов и других решений в сфере социального туризма и реализации общественного контроля;

помощь в организации туризма и экскурсий для детей, молодежи, пожилых, а также людей с ограниченными возможностями в рамках развития инклюзивного туризма.

Ассоциация будет работать над оценкой возможностей для путешествия людей с ограниченными возможностями по достопримечательностям Узбекистана, а также налаживать сотрудничество с зарубежными ассоциациями в области иклюзивного туризма.

«В сотрудничестве с Государственным комитетом по развитию туризма, будет организовано благотворительное путешествие наших соотечественников с ограниченными возможностями — „Путешествие для всех!“», — говорится в сообщении.

Председателем совета ассоциации стал Изатилло Ходжаев (1981 г. р.) Ранее он работал в Ташкентском государственном институте востоковедения, Ташкентском областном совете Демократической партии «Миллий тикланиш», Национальной ассоциации негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана и Союзе молодежи Узбекистана.