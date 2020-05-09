9 мая запустился инновационный проект — интернет-аптека PharmaClick.


Основные преимущества сервиса:

  • возможность заказа лекарственных препаратов, медицинских изделий и, в скором будущем, косметики не выходя из дома;
  • собственная скорая бесконтактная доставка, которая обеспечивает безопасное для покупателя получение заказа;
  • контроль за здоровьем курьеров и использованием всех современных средств защиты и дезинфекции;
  • точки самовывоза по всему Ташкенту — после оплаты заказа забрать его можно в удобном месте без очереди и ожидания (услуга будет доступна после карантина);
  • все поставки только с заводов и от официальных поставщиков, гарантия качества и хранения, согласно стандартам.


Как воспользоваться сервисом:

  1. Зайти на сайт или позвонить в call-центр.
  2. Сделать заказ.
  3. Оплатить, выбрав удобное для себя время доставки.
  4. Выбрать удобный способ доставки: курьером или самовывоз (будет доступен после карантина).
  5. Ожидать доставку.


Интернет-аптека Pharmaclick работает круглосуточно, без выходных. Время доставки — от 30 минут до 3 часов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону call-центра: (+998) 78−113−13−00.

Сайт: pharmaclick.uz
Facebook: fb.com/pharmaclick.uz
Instagram: @pharmaclick.uz
Telegram: t.me/pharmaclick_uz

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