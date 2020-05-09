9 мая запустился инновационный проект — интернет-аптека PharmaClick.
Основные преимущества сервиса:
- возможность заказа лекарственных препаратов, медицинских изделий и, в скором будущем, косметики не выходя из дома;
- собственная скорая бесконтактная доставка, которая обеспечивает безопасное для покупателя получение заказа;
- контроль за здоровьем курьеров и использованием всех современных средств защиты и дезинфекции;
- точки самовывоза по всему Ташкенту — после оплаты заказа забрать его можно в удобном месте без очереди и ожидания (услуга будет доступна после карантина);
- все поставки только с заводов и от официальных поставщиков, гарантия качества и хранения, согласно стандартам.
Как воспользоваться сервисом:
- Зайти на сайт или позвонить в call-центр.
- Сделать заказ.
- Оплатить, выбрав удобное для себя время доставки.
- Выбрать удобный способ доставки: курьером или самовывоз (будет доступен после карантина).
- Ожидать доставку.
Интернет-аптека Pharmaclick работает круглосуточно, без выходных. Время доставки — от 30 минут до 3 часов.
Дополнительную информацию можно получить по телефону call-центра: (+998) 78−113−13−00.
Сайт: pharmaclick.uz
Facebook: fb.com/pharmaclick.uz
Instagram: @pharmaclick.uz
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