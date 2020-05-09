Пострадавшим от наводнения в Сырдарьинской области восстановят гражданские паспорта, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе областного УВД.

По данным МЧС Узбекистане, в результате прорыва плотины на Сардобинском водохранилище было подтоплено 32381 га площадей в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах.

Вода нанесла ущерб 4711 жилым и 277 нежилым объектам, а также 30718 посевным площадям в 10 махаллях (23 населенных пунктах) указанных районов.





Сотрудники подразделений миграции и оформления гражданства УВД области принимают меры по восстановлению утерянных гражданских паспортов и видов на жительство граждан иностранных государств и лиц без гражданства, постоянно проживающих в регионе. По предварительным спискам, без паспортов остались около 3500 жителей.

«В порядке исключения создана возможность восстановить документы вне зависимости от регистрации по месту постоянного жительства, т. е. в ближайшем органе внутренних дел», — отметили в пресс-службе управления.





На 8 мая были опрошены более 25 тысяч человек. По результатам опроса установлено, что у 482 владельцев паспорта найдены и находятся в пригодном состоянии, 337 гражданам оформлены заявки на восстановление документов.