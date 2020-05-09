Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню памяти и почестей и 75-й годовщине Победы над фашизмом, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев 9 мая посетил Парк Победы, созданный в Ташкенте в честь этого события. Напомним, инициативу организации парка в ознаменование 75-й годовщины Победы над фашизмом президент выдвинул в 2018 году.

Парк, расположенный в Алмазарском районе, раскинулся более чем на 12 гектарах земли. Он состоит из двух тематических частей — первая представляет участие узбекистанцев в сражениях, вторая — жизнь республики в тылу.

Президент сперва возложил цветы к мемориальному комплексу «Ода стойкости».





Этот памятник основан на реальном событии — истории матери и ее семьи, отмечает пресс-служба. Зульфия Закирова из села Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области потеряла во Второй мировой войне всех пятерых сыновей — Исакжона, Ахмаджона, Мамажона, Вахобжона и Юсуфжона. Четыре ее невестки овдовели, а пять внуков осиротели. Невестки последовали примеру Зульфии-ая и никогда больше не выходили замуж.

В прошлом году, в День памяти и почестей, глава государства предложил установить в честь Зульфии Закировой, ее сыновей-героев и невесток величественный памятник и назвать его «Ода стойкости». На эту тему впоследствии создан художественный фильм «Илхак».

Сегодня этот памятник стоит в центре Парка Победы.

«Это памятник всем матерям в Узбекистане, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Мемориал станет местом паломничества для всего нашего народа. Молодые люди, побывав здесь, поймут, какие ценности у нашей нации в крови, будут стремиться жить, ценя их».