Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с экспозицией Музея славы, созданного в Парке Победы, сообщила пресс-служба главы государства.


В своих предыдущих выступлениях президент отмечал необходимость более глубокого изучения вклада народа Узбекистана в Победу. С тех пор были проведены научные исследования по этому вопросу, изучены ранее закрытые исторические документы.


«В результате сотрудничества с зарубежными архивными организациями, музеями и учеными была получена новая информация о наших героических предках», — говорится в сообщении.

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«К примеру, прежде считалось, что во Второй мировой войне приняли участие около 1,5 миллиона человек из Узбекистана. По вновь обнаруженным сведениям, на войну из нашей республики было мобилизовано около 1 миллиона 951 тысячи человек. Документы подтвердили, что более 200 тысяч наших солдат и офицеров были удостоены государственных боевых наград», — пишет пресс-служба президента.


Согласно новым данным, 1,5 миллиона человек, в том числе более 250 тысяч детей, были эвакуированы из пострадавших от войны районов в Узбекистан, где народ приютил их и разделил последний кусок хлеба.

«Возведение этого музея имеет целью восстановить справедливость. Не было такого места, где события войны — часть нашей истории — были бы представлены в одном месте, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев. — Наша задача — увековечить колоссальный вклад нашего народа в победу во Второй мировой войне и передать об этом поколениям. Даже сотни лет спустя люди должны приходить сюда, узнавать о событиях и последствиях войны, осознавать ценность мира.


Музей состоит из шести отделов. Первый повествует о мобилизации населения республики на фронт, его мужестве на полях сражений.

Вторая секция представлена под названием «Узбекистан — надежный тыл». В третьем отделении рассказывается о науке, образовании, культуре и здравоохранении края в годы войны.


Четвертый раздел имеет название «Воспоминания о войне и Победе, радости и ликовании народа», а следующий посвящен художественной литературе, искусству и печати в годы войны.

В шестой части под лозунгом «Подвиг героев живет вечно» представлены 33-томная Книга памяти, изданный по случаю праздника альбом, а также другие экспонаты.


Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость создания каждым командованием своих отдельных разделов в Музее славы, проведения научных исследований и пополнения их экспозиций. Президент также рекомендовал организовать экскурсии в музей для военнослужащих, курсантов и молодежи для формирования у них высоких моральных качеств и чувства отваги.

Глава государства также осмотрел комплекс «Слеза» в парке. «Эта художественная композиция в форме глаза изображает ужасы войны, единство всех людей независимо от национальности и религии», — отмечается в сообщении.


На территории парка установлена композиция, состоящая из мраморных панно. На них изображены эпизоды из истории предков-полководцев, важнейшие сведения о Второй мировой войне, а также боеспособность национальной армии современного Узбекистана. Звучат песни и сообщения военных лет, создавая историческую атмосферу того периода.