7 мая объявлены победители третьей премии «Бренд 2019 года» по версии экспертов Ассоциации предприятий «Национальный маркетинговый центр» и результатам открытого голосования потребителей. «Газета.uz» признана лучшим новостным сайтом по версии экспертов жюри. Церемония награждения прошла в режиме онлайн.
Голосование проводилось в марте и апреле. В марте состоялось онлайн-голосование среди членов, партнеров и экспертов ассоциации. В нем приняло участие 104 респондента. Голосование потребителей проводилось через Telegram. В нем за бренды в 20 номинациях голоса отдали Более 120 тысяч человек.
Победители пяти специальных номинаций, учрежденных экспертами ассоциации:
- Лидер по поддержке маркетинга и рекламы Узбекистана — банк «Асака»;
- Леди маркетинг — Ширин Ахунджанова (Lea Ailes, Chopar);
- За заслуги в развитии маркетинга и рекламы Узбекистана — Нажмиддинходжа Шарипов (Антимонопольный комитет Узбекистана);
- Личность года — Малик Каримов (korzinka.uz, REDTAG, FLO);
- Прорыв года — хоккейный клуб «Хумо».
Победители 20 номинаций
Энергетические напитки
- Выбор экспертов — Adrenaline rush
- Выбор потребителей — Flash
Сладко-газированные напитки
- Выбор экспертов — Coca-Cola
- Выбор потребителей — Coca-Cola
Колбасные изделия
- Выбор экспертов — Rozmetov
- Выбор потребителей — Rozmetov
Кондитерские изделия
- Выбор экспертов — Crafers
- Выбор потребителей — Safia
Кофейни
- Выбор экспертов — Black Bear Kofi
- Выбор потребителей — Black Bear Kofi
Рестораны / кафе быстрого обслуживания
- Выбор экспертов — Evos
- Выбор потребителей — Yaponamama
Продуктовая розничная торговля
- Выбор экспертов — korzinka.uz
- Выбор потребителей — korzinka.uz
Магазины по продажам бытовой техники в рассрочку и кредит
- Выбор экспертов — Texnomart
- Выбор потребителей — Media Park
Бытовая техника
- Выбор экспертов — Samsung
- Выбор потребителей — Samsung
Окна / профили
- Выбор экспертов — Imzo
- Выбор потребителей — Akfa
Девелоперы
- Выбор экспертов — Murad Buildings
- Выбор потребителей — Murad Buildings
Новостные интернет-сайты
- Выбор экспертов — «Газета.uz»
- Выбор потребителей — Kun.uz
Банковские услуги
- Выбор экспертов — SQB
- Выбор потребителей — «Капиталбанк»
Мобильные операторы
- Выбор экспертов — Belline
- Выбор потребителей — Beeline
Платежные системы
- Выбор экспертов — Payme
- Выбор потребителей — Click
Фитнес-клубы
- Выбор экспертов — Chekhov Sport Club
- Выбор потребителей — Buka Gym
Зоны отдыха
- Выбор экспертов — Amirsoy Resort
- Выбор потребителей — Amirsoy Resort
Спортивные клубы
- Выбор экспертов — хоккейный клуб «Хумо»
- Выбор потребителей — хоккейный клуб «Хумо»
Развлекательные парки
- Выбор экспертов — Tashkent City Park
- Выбор потребителей — Ecopark
Курсы и учебные центры иностранных языков
- Выбор экспертов — Cambridge
- Выбор потребителей — Everest Academy