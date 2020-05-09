7 мая объявлены победители третьей премии «Бренд 2019 года» по версии экспертов Ассоциации предприятий «Национальный маркетинговый центр» и результатам открытого голосования потребителей. «Газета.uz» признана лучшим новостным сайтом по версии экспертов жюри. Церемония награждения прошла в режиме онлайн.

Голосование проводилось в марте и апреле. В марте состоялось онлайн-голосование среди членов, партнеров и экспертов ассоциации. В нем приняло участие 104 респондента. Голосование потребителей проводилось через Telegram. В нем за бренды в 20 номинациях голоса отдали Более 120 тысяч человек.

Победители пяти специальных номинаций, учрежденных экспертами ассоциации:

Лидер по поддержке маркетинга и рекламы Узбекистана — банк «Асака»;

Леди маркетинг — Ширин Ахунджанова (Lea Ailes, Chopar);

За заслуги в развитии маркетинга и рекламы Узбекистана — Нажмиддинходжа Шарипов (Антимонопольный комитет Узбекистана);

Личность года — Малик Каримов (korzinka.uz, REDTAG, FLO);

Прорыв года — хоккейный клуб «Хумо».

Победители 20 номинаций

Энергетические напитки

Выбор экспертов — Adrenaline rush

Выбор потребителей — Flash

Сладко-газированные напитки

Выбор экспертов — Coca-Cola

Выбор потребителей — Coca-Cola

Колбасные изделия

Выбор экспертов — Rozmetov

Выбор потребителей — Rozmetov

Кондитерские изделия

Выбор экспертов — Crafers

Выбор потребителей — Safia

Кофейни

Выбор экспертов — Black Bear Kofi

Выбор потребителей — Black Bear Kofi

Рестораны / кафе быстрого обслуживания

Выбор экспертов — Evos

Выбор потребителей — Yaponamama

Продуктовая розничная торговля

Выбор экспертов — korzinka.uz

Выбор потребителей — korzinka.uz

Магазины по продажам бытовой техники в рассрочку и кредит

Выбор экспертов — Texnomart

Выбор потребителей — Media Park

Бытовая техника

Выбор экспертов — Samsung

Выбор потребителей — Samsung

Окна / профили

Выбор экспертов — Imzo

Выбор потребителей — Akfa

Девелоперы

Выбор экспертов — Murad Buildings

Выбор потребителей — Murad Buildings

Новостные интернет-сайты

Выбор экспертов — «Газета.uz»

Выбор потребителей — Kun.uz

Банковские услуги

Выбор экспертов — SQB

Выбор потребителей — «Капиталбанк»

Мобильные операторы

Выбор экспертов — Belline

Выбор потребителей — Beeline

Платежные системы

Выбор экспертов — Payme

Выбор потребителей — Click

Фитнес-клубы

Выбор экспертов — Chekhov Sport Club

Выбор потребителей — Buka Gym

Зоны отдыха

Выбор экспертов — Amirsoy Resort

Выбор потребителей — Amirsoy Resort

Спортивные клубы

Выбор экспертов — хоккейный клуб «Хумо»

Выбор потребителей — хоккейный клуб «Хумо»

Развлекательные парки

Выбор экспертов — Tashkent City Park

Выбор потребителей — Ecopark

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