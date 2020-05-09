7 мая объявлены победители третьей премии «Бренд 2019 года» по версии экспертов Ассоциации предприятий «Национальный маркетинговый центр» и результатам открытого голосования потребителей. «Газета.uz» признана лучшим новостным сайтом по версии экспертов жюри. Церемония награждения прошла в режиме онлайн.

Голосование проводилось в марте и апреле. В марте состоялось онлайн-голосование среди членов, партнеров и экспертов ассоциации. В нем приняло участие 104 респондента. Голосование потребителей проводилось через Telegram. В нем за бренды в 20 номинациях голоса отдали Более 120 тысяч человек.

Победители пяти специальных номинаций, учрежденных экспертами ассоциации:

  • Лидер по поддержке маркетинга и рекламы Узбекистана — банк «Асака»;
  • Леди маркетинг — Ширин Ахунджанова (Lea Ailes, Chopar);
  • За заслуги в развитии маркетинга и рекламы Узбекистана — Нажмиддинходжа Шарипов (Антимонопольный комитет Узбекистана);
  • Личность года — Малик Каримов (korzinka.uz, REDTAG, FLO);
  • Прорыв года — хоккейный клуб «Хумо».

Победители 20 номинаций

Энергетические напитки

  • Выбор экспертов — Adrenaline rush
  • Выбор потребителей — Flash

Сладко-газированные напитки

  • Выбор экспертов — Coca-Cola
  • Выбор потребителей — Coca-Cola

Колбасные изделия

  • Выбор экспертов — Rozmetov
  • Выбор потребителей — Rozmetov

Кондитерские изделия

  • Выбор экспертов — Crafers
  • Выбор потребителей — Safia

Кофейни

  • Выбор экспертов — Black Bear Kofi
  • Выбор потребителей — Black Bear Kofi

Рестораны / кафе быстрого обслуживания

  • Выбор экспертов — Evos
  • Выбор потребителей — Yaponamama

Продуктовая розничная торговля

  • Выбор экспертов — korzinka.uz
  • Выбор потребителей — korzinka.uz

Магазины по продажам бытовой техники в рассрочку и кредит

  • Выбор экспертов — Texnomart
  • Выбор потребителей — Media Park

Бытовая техника

  • Выбор экспертов — Samsung
  • Выбор потребителей — Samsung

Окна / профили

  • Выбор экспертов — Imzo
  • Выбор потребителей — Akfa

Девелоперы

  • Выбор экспертов — Murad Buildings
  • Выбор потребителей — Murad Buildings

Новостные интернет-сайты

  • Выбор экспертов — «Газета.uz»
  • Выбор потребителей — Kun.uz

Банковские услуги

  • Выбор экспертов — SQB
  • Выбор потребителей — «Капиталбанк»

Мобильные операторы

  • Выбор экспертов — Belline
  • Выбор потребителей — Beeline

Платежные системы

  • Выбор экспертов — Payme
  • Выбор потребителей — Click

Фитнес-клубы

  • Выбор экспертов — Chekhov Sport Club
  • Выбор потребителей — Buka Gym

Зоны отдыха

  • Выбор экспертов — Amirsoy Resort
  • Выбор потребителей — Amirsoy Resort

Спортивные клубы

  • Выбор экспертов — хоккейный клуб «Хумо»
  • Выбор потребителей — хоккейный клуб «Хумо»

Развлекательные парки

  • Выбор экспертов — Tashkent City Park
  • Выбор потребителей — Ecopark

Курсы и учебные центры иностранных языков

  • Выбор экспертов — Cambridge
  • Выбор потребителей — Everest Academy
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