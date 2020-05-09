Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане по состоянию на 16:00 9 мая составило 2349, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, увеличившись на 13.
Количество выздоровевших, по последним данным, достигло 1803 человек.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане по состоянию на 16:00 9 мая составило 2349, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, увеличившись на 13.
Количество выздоровевших, по последним данным, достигло 1803 человек.
|В мире Статистика
|2 349
|1 803
|10
|3 938 064
|1 322 050
|274 898
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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