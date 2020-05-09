Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 утра 9 мая увеличилось на 11 и составило 2336, сообщило Министерство здравоохранения.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 утра 9 мая увеличилось на 11 и составило 2336, сообщило Министерство здравоохранения.
|В мире Статистика
|2 336
|1 775
|10
|3 938 064
|1 322 050
|274 898
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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