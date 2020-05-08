«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку освежающих лимонадов.

Лимонад





Лимонад — один из самых популярных напитков. По этому рецепту можно приготовить простой с задорной кислинкой лимонад, который утолит жажду и приятно охладит организм.

Клубнично-мятный лимонад





Клубничный лимонад с мятой — яркий и ароматный напиток, который всегда поднимет настроение.

Огуречный лимонад





Если хотите удивить гостей и домочадцев необычным напитком, то огуречный лимонад прекрасно подойдет для этого — яркий, освежающий и вкусный — настоящее спасение в жаркие деньки.

Киви-лимонад





Домашний лимонад из киви — отличный вариант для того, чтобы взбодриться. Готовый лимонад можно подать в стаканах, украсив дольками лимона и киви.

Лимонад из райхона





Простой рецепт полезного, вкусного, яркого напитка с необычным вкусом — это лимонад из райхона. Попробуйте угостить им друзей, не называя главного ингредиента, варианты ответов будут звучать самые разные.

Цитрусовый лимонад





Вкусный напиток из свежих апельсинов и лимонов с прохладным вкусом мяты. Лимонад освежит и утолит жажду в жаркую погоду.

Лимонад «Киви-Апельсин»





Этот лимонад не только имеет необычный вкус, но и очень привлекательный вид. К тому же, он богат витамином С.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

Facebook: fb.com/zirauz

Instagram: @zirauz

Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz

Telegram на русском языке: t.me/zirauz

Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat

Телефон редакции: (+99878) 148−15−55

Telegram: (+99899) 837−15−15