«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку освежающих лимонадов.
Лимонад
Лимонад — один из самых популярных напитков. По этому рецепту можно приготовить простой с задорной кислинкой лимонад, который утолит жажду и приятно охладит организм.
Клубнично-мятный лимонад
Клубничный лимонад с мятой — яркий и ароматный напиток, который всегда поднимет настроение.
Огуречный лимонад
Если хотите удивить гостей и домочадцев необычным напитком, то огуречный лимонад прекрасно подойдет для этого — яркий, освежающий и вкусный — настоящее спасение в жаркие деньки.
Киви-лимонад
Домашний лимонад из киви — отличный вариант для того, чтобы взбодриться. Готовый лимонад можно подать в стаканах, украсив дольками лимона и киви.
Лимонад из райхона
Простой рецепт полезного, вкусного, яркого напитка с необычным вкусом — это лимонад из райхона. Попробуйте угостить им друзей, не называя главного ингредиента, варианты ответов будут звучать самые разные.
Цитрусовый лимонад
Вкусный напиток из свежих апельсинов и лимонов с прохладным вкусом мяты. Лимонад освежит и утолит жажду в жаркую погоду.
Лимонад «Киви-Апельсин»
Этот лимонад не только имеет необычный вкус, но и очень привлекательный вид. К тому же, он богат витамином С.
Еще больше рецептов — на Zira.uz.
Facebook: fb.com/zirauz
Instagram: @zirauz
Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz
Telegram на русском языке: t.me/zirauz
Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat
Телефон редакции: (+99878) 148−15−55
Telegram: (+99899) 837−15−15