Количество иностранных граждан, посетивших Узбекистан с целью туризма в январе-марте, составило 1,2 миллиона человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, этот показатель снизился на 12%, говорится в отчете Государственного комитета по статистике.

Из них 87,9% въехали в Узбекистан для посещения родственников, 9,3% — для путешествия, 1,2% — для лечения, 0,7% — по служебной необходимости, 0,6% — для коммерческой поездки, 0,3% — по учебе.

Число прибывших из стран СНГ составило 1,16 миллиона человек (95,6%), из дальнего зарубежья — 53,6 тысячи человек (4,4%).

Наибольший поток иностранных граждан был отмечен из Казахстана (397,6 тысячи человек), Таджикистана (332,7 тысячи), Кыргызстана (298,1 тысячи), России (64,7 тысячи), Туркменистана (60,6 тысячи), Азербайджана (2 тысячи) и Беларуси (1,2 тысячи).

Из дальнего зарубежья значительный поток наблюдался из Турции (13,5 тысячи человек), Южной Кореи (5,2 тысячи), Китая (3,7 тысячи), Индии (3,6 тысячи), Японии (1,3 тысячи) и Франции (0,9 тысячи).

Основной контингент въехавших иностранных граждан составили лица в возрасте 31−55 лет — 53,1%, 19−30 лет — 19,5%, 56 лет и старше — 19,4%, 0−18 лет — 8%.

Численность граждан Узбекистана, выехавших за пределы страны с туристической целью в первом квартале года, составила 1,4 миллиона человек. Показатель сократился на 16,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Из них в страны СНГ выехало 1,33 миллиона человек (92,7%), а в дальнее зарубежье — 104,3 тысячи человек (7,3%).